Vaccins contre le Covid-19 : comment ceux de Pfizer et Moderna ont été homologués si rapidement

Le vaccin du laboratoire Moderna a été à son tour autorisé depuis vendredi 8 janvier par l’Agence européenne des médicaments, qui coordonne l’évaluation des vaccins contre le Covid-19. Comment a-t-elle procédé ? "L’agence désigne deux pays pour examiner toutes les données des laboratoires. Il y en a des milliers sur la fabrication des vaccins, la sécurité, l’efficacité… Elle a choisi l’agence française, reconnue pour ses compétences en matière de vaccin, et la suédoise. Ces experts font un rapport de synthèse, un résumé de 140 pages, et l’agence donne son feu vert ou non", explique la journaliste Frédérique Prabonnaud sur le plateau de France 2.

A-t-on grillé des étapes ?

La Commission européenne délivre ensuite son autorisation de mise sur le marché. Comment cette validation, qui met habituellement plus de 200 jours pour être délivrée, a pu être donnée trois fois plus vite pour le vaccin de Pfizer ? "D’habitude les laboratoires rassemblent toutes leurs données avant de transmettre un dossier complet à l’AEM, mais pour accélérer, les experts reçoivent les éléments au fur et à mesure qu’ils sont disponibles", décrypte la journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT