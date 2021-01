Vaccination : point sur la nouvelle stratégie

Le gouvernement a annoncé une accélération de la vaccination. Dès lundi 4 janvier, les soignants de plus de 50 ans qui le souhaitent recevront une première injection. Certains médecins préconisent d'aller au-delà : "Il y a des volontaires, beaucoup de gens en France veulent se faire vacciner, faisons-les passer en premier", rapporte le professeur Philippe Juvin.

Les stocks sont-ils suffisants pour accélérer la vaccination ? À ce jour, la France a reçu 560 000 doses du vaccin. Au total, les autorités sanitaires devraient avoir reçu huit millions de doses au premier semestre, à raison de deux injections par personne, le pays peut vacciner quatre millions de personnes au premier semestre.



Des centres de vaccination dans les villes

Passer à la dose unique, comme prévoient les Anglais, pour vacciner plus largement serait prématuré selon le professeur Jean-Daniel Lelièvre : "on ne sait pas quelle est la durée de protection d'une dose unique et si elle suffit pour vous protéger deux ou trois mois". Comment élargir la campagne ? Olivier Véran a annoncé l'ouverture de centres de vaccination dans les villes.

