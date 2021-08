Covid-19 : doit-on vacciner les animaux en France ?

Aux Etats-Unis, plus d'une centaine de zoos ont commencé à vacciner leurs animaux contre le Covid-19 grâce à un vaccin expérimental. "L'objectif final est de développer une immunité pour empêcher le virus de causer une infection", explique Nancy Welborn, professeure à l'école de médecine vétérinaire de Louisiane. Le but, pour les Américains, serait d'éviter la contamination de certaines espèces comme les visons au Danemark. Plusieurs milliers avaient dû être abattus pour ne pas prendre le risque d'une contamination générale. Plusieurs cas ont été recensés chez des félins et des grands singes.

Pas de contact avec l'homme

Au zoo de Thoiry, en Ile-de-France, la vaccination des animaux n'est pas un sujet d'actualité : le risque de contamination serait infime. "Ce sont des animaux sauvages qui ne cherchent pas le contact avec l'homme, ils gardent toujours une certaine distance avec nous. Je n'ai aucune inquiétude concernant une quelconque transmission du virus de l'homme vers les animaux", confie Maxime Colin, vétérinaire au zoo de Thoiry (Yvelines). Pour autant, les soigneurs du zoo de Thoiry appliquent toujours des gestes barrières. "Pour nous, un rhume ou une gastro ce n'est rien, mais pour un animal comme le gorille cela pourrait être une catastrophe", témoigne Manon Hurbain, soigneuse.