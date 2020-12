Vaccination contre le coronavirus : qu'est-ce que la technique de l'ARN messager ?

Que signifie la technique de l'ARN messager ? Sur le plateau du 20 Heures de France 2, mardi 8 décembre, le journaliste Nicolas Chateauneuf explique cette démarche utilisée par le laboratoire Pfizer afin de concevoir son vaccin contre le coronavirus. "D'habitude, quand on se fait vacciner, la seringue contient des virus inactivés ou affaiblis", développe le journaliste.

L'ARN, une instruction génétique

"Pour les vaccins ARN, dans la seringue, il n'y a plus de virus, même affaibli. À l'intérieur, il y a ce qu'on appelle l'ARN messager. C'est un code, une instruction génétique créée en laboratoire. Une fois injecté [...] la cellule lit cet ARN et produit une protéine très particulière qu'on appelle le spicule. Ce sont de petites pointes à la surface du coronavirus qui lui permettent d'infecter nos cellules. Là, ce sont nos propres cellules qui deviennent des usines à spicule. Heureusement, elles sont inoffensives [...] mais notre système immunitaire y voit quand même une attaque : il va alors fabriquer des anticorps pour les neutraliser. Et quand ces anticorps rencontreront le vrai virus, doté des mêmes spicules, ils seront prêts à la combattre", conclut Nicolas Chateauneuf.