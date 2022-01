VRAI ou FAKE : une vidéo anti-vaccin diffusée sur internet agite la toile

Visionnée plus de 300 000 fois sur Tik Tok et Twitter, une vidéo anti-vaccin fait le buzz sur Internet. Dans cette vidéo, une femme se présentant comme une docteure en biologie de santé et professeur d’immunologie. Pourtant, cette femme n’est pas médecin, mais seulement professeure dans une école privée. Dans cette vidéo, elle mélange des vérités et des contrevérités : "Un vaccin permet de développer une immunité dirigée contre un pathogène donnée", dit-elle dans la vidéo. Cette phrase est effectivement vraie. Elle évoque également une diminution de l’immunité au cours du temps. Cette affirmation est également vraie.



Des intox dans les propos

Toutefois, elle déclare qu’il existe une faille dans la mise en place de la mémoire immunitaire. Cette affirmation est fausse. D’après le Dr Brigitte Autran, professeure d’immunologie et membre du comité scientifique sur la vaccination, la mémoire immunitaire augmente. De plus, l’enseignante en école privée explique que multiplier les doses de vaccin entraîne des conséquences sur l’organisme. Une affirmation encore fausse. Le Dr Autran explique que des rappels vaccinaux réguliers existent, comme pour la grippe ou le tétanos et n’entraînent pourtant pas de complications