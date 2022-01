Vrai ou Fake : les non-vaccinés sont-ils davantage présents à l’hôpital ?

En visite à l’hôpital de Créteil (Val-de-Marne) fin décembre, le Premier ministre, Jean Castex, affirmait que les non-vaccinés étaient davantage hospitalisés. Mais cette affirmation est-elle vraie ? Au niveau national, le nombre d’admis vaccinés à l’hôpital est à peu près équivalent à celui des non-vaccinés. D’après le cabinet de Jean Castex, le pensionnaire de Matignon parlait des services de réanimation. Une affirmation vraie cette fois-ci.



Un constat visible en Île-de-France



D’après Jean-Michel Constantin, chef du service réanimation de la Pitié-Salpêtrière à Paris, les hôpitaux de l’AP-HP compilent toutes les données et celles-ci seraient fiables. D’après ces données, sur 194 patients admis en réanimation, 140 ne sont pas vaccinés. Soit 72% d’entre eux. En effet, une absence de vaccin facilite le développement de formes graves du Covid-19. En remettant, ces chiffres dans le contexte, on constate que les non-vaccinés représentent 10% des plus de 12 ans. Donc, en proportion, il y a plus de non-vaccinés à l’hôpital.