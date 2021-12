VRAI OU FAKE. Le Covid-19 est-il devenu plus dangereux pour les enfants ?

Dès mercredi 15 décembre, les enfants de 5 à 11 ans, les plus fragiles, pourront accéder à la vaccination. Les cas d’hospitalisations sont en hausse chez les enfants. Le virus est-il devenu plus dangereux pour eux ? Vrai ou Fake ?

Depuis quelques semaines, le virus parait plus nocif pour les enfants. En effet, entre le 29 novembre et le 5 décembre, 138 enfants de moins de 10 ans ont été hospitalisés en France. Un chiffre qui se rapproche du record de novembre 2020. Pourtant, cela ne veut pas dire que le virus est plus dangereux pour les plus jeunes. Les hospitalisations augmentent, car le virus circule beaucoup plus qu’avant parmi les enfants.





Un virus qui circule davantage chez les plus jeunes

45 000 cas positifs ont été recensés la semaine dernière parmi les 0-9 ans, un record. Cette tranche d’âge, qui constitue 11% de la population, ne compte que pour 2% des hospitalisations dues au Covid-19. Pour les spécialistes, les nouveaux variants ne sont pas plus dangereux pour les enfants que les précédents. Pour le moment, les services pédiatriques sont davantage touchés par les virus hivernaux que par le Covid-19. Les soignants restent toutefois prudents.