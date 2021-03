Le vaccin AstraZeneca peine à convaincre. "Je ne veux pas de votre vaccin AstraZeneca, je vais tranquillement attendre la fin de l’année pour avoir le vaccin Pfizer ou le Moderna", promet un internaute. "Bon, sérieusement le vaccin AstraZeneca, ça le fait ou pas ? Je vois passer tout et son contraire", s’interroge une autre. En effet, le fabricant a annoncé dans un premier temps une efficacité allant de 60 à 90 %. L'Agence européenne du médicament a retenu le chiffre le plus bas, c’est-à-dire 60 % d'efficacité. On est donc loin des 95 % des vaccins Pfizer et Moderna.

Une "efficacité absolument phénoménale"

Mais le ministre de la Santé, Olivier Véran, a évoqué une "efficacité absolument phénoménale de l’AstraZeneca chez les personnes âgées". Tout vient d’une étude écossaise, de très grande ampleur. 490 000 personnes ont été étudiées. Résultat : le vaccin AstraZeneca réduirait de 94 % les risques d’hospitalisation, soit davantage que Pfizer qui réduit ce risque de 85 %. Il serait donc encore plus efficace que ses concurrents, notamment contre les formes graves. L’étude doit encore être confirmée par d’autres scientifiques, mais reste très encourageante.