Vrai ou Fake : Christophe Lemaitre est-il moins performant à cause du vaccin contre le Covid-19 ?

Depuis quelques jours, des messages publiés sur Twitter prétendent que l'athlète Christophe Lemaitre "n'ira pas aux championnats de France et aux JO". Après une vaccination contre le Covid-19 en mai dernier, les performances du sprinteur se seraient nettement amoindries.

Pour son entraîneur, Thierry Tribondeau, il n'y a aucun doute : c'est à cause de la vaccination."Vous faites la méthode de l'entonnoir, vous enlevez tous les différents éléments que vous maîtrisez, et puis à un moment, vous arrivez où il reste une ou deux raisons, voire qu'une, et pour nous, il y a que celle-ci. Il n'est pas possible, en quelques jours, de disparaître et d'aller moins vite en compétition qu'à l'entraînement", estime Thierry Tribondeau, qui assure que les effets se faisaient encore ressentir neuf jours après la vaccination.



Des effets secondaires possibles

Pourtant, Christophe Lemaitre n'est pas le seul sportif de haut niveau à avoir reçu une injection. Les joueurs de football Kylian Mbappé ou encore Neymar se sont aussi fait vacciner, sans subir de baisse de performance. Alors, que s'est-il passé ? Il est vrai que le vaccin contre le Covid-19, comme tout vaccin, peut donner lieu à des effets secondaires, comme de la fatigue, des maux de tête ou encore des douleurs musculaires.

Pour l'instant, il n'existe aucune trace d'effet physique de la vaccination au-delà de quelques jours. Mais pour un sportif de haut niveau, tout changement peut avoir des conséquences aussi bien physiques que psychologiques. "L'athlète, pour performer, il a besoin d'avoir confiance dans son corps, (...) d'être parfaitement à l'aise avec son corps, même s'il n'y a pas de retentissement important de la vaccination, il peut y avoir un retentissement psychologique qui va impacter de façon nécessaire la capacité de performer de l'athlète", explique Laurent Uzan, médecin du sport.

En résumé, le vaccin contre le Covid-19 peut bien provoquer des effets secondaires sur quelques jours, mais au-delà de ce délai, il n'est pas apparu d'effets significatifs sur les performances athlétiques. Au-delà de l'aspect psychologique, il est donc difficile de lier les contre-performances de Christophe Lemaitre à sa vaccination.