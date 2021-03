Les députés socialistes ont demandé lundi la création d'une commission d'enquête "sur la préparation et la gestion de la campagne vaccinale" contre le Covid-19, alors que la "première course contre la montre contre le virus et ses variants a été perdue" selon eux.

Les Républicains sont "bien évidemment" favorables à la création d'une commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur la gestion de la campagne vaccinale contre le Covid-19, comme l'ont demandé les députés socialistes lundi, a déclaré mardi 30 mars sur franceinfo Christian Jacob, président du parti Les Républicains (LR).

"Le gouvernement a menti sur les arrivées des vaccins", selon Christian Jacob. "On pouvait imaginer qu'on aurait été capables de monter en puissance sur la vaccination, sur les tests, sur la capacité à isoler les personnes infectées. Il faut qu'on arrive à trouver des solutions. Le confinement, c'est le dernier recours, on le sait bien."

"On voit aujourd'hui qu'il y a eu des loupés, donc il est intéressant de voir d'où ils viennent et comment on peut les corriger." Christian Jacob à franceinfo

Pour prévenir la propagation du Covid-19, il faut des tests salivaires "à grande échelle", a poursuivi Christian Jacob. "On l'a fait avec énormément de retard par rapport à nos pays voisins. Sur les écoles, on pourrait très bien imaginer de tester toutes les 48 heures par des tests salivaires. Pourquoi avons-nous autant de retard et n'avons-nous pas considéré comme prioritaire l'ensemble de la chaîne enseignante ? C'est le politique qui décide", a insisté le patron des Républicains.