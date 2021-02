VIDEO. Vaccination contre le Covid-19 : le rythme est "tenu", et "des créneaux vont être ouverts en mars", indique Olivier Véran

Le rythme de vaccination contre le Covid-19 en France "est tenu" et "d'ici à la fin du mois de février nous serons entre 3,5 millions et 4 millions de Français qui auront reçus une primo-injection", a assuré mardi 9 février sur franceinfo Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé.

>> Suivez les dernières informations sur l'épidémie de Covid-19 dans notre direct

"Sur le rythme de vaccination, la France est passée devant l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie" au niveau des primo-injections, affirme le ministre. En termes de seconde injection nous sommes encore derrière, c'est normal, c'est le décalage de début janvier."

"On est complet jusqu'à la fin du mois de février"

Le ministre de la Santé explique que "la France a pris un rythme de vaccination très élevé et très soutenu et je remercie l'ensemble des soignants mobilisés, les élus, les agences régionales de santé qui font tourner les 1 000 centres de vaccination". "On est complet jusqu'à la fin du mois de février", admet-il avant de promettre que "des créneaux vont être ouverts au mois de mars".

Si nous avons des afflux supplémentaires de doses nous pourrons rouvrir régulièrement des créneaux supplémentaires pour les Français. Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé à franceinfo

Olivier Véran assure aussi que "270 000 doses d'AstraZeneca ont été reçues 10 jours plus tôt que prévu, 300 000 doses seront reçues demain et après-demain, 700 000 doses seront reçues dans quelques jours, puis plus d'un million de doses à la toute fin du mois".

"Nous sommes capables de tenir les engagements et le rythme, affirme le ministre de la Santé. Il est très possible que d'ici à la toute fin du mois de mars ou au début de mois d'avril nous ayons pu faire la première injection à toutes les personnes âgées de 75 ans et plus, et donc ouvrir dans la foulée la vaccination à la tranche de population qui suit, c'est-à-dire les 65 ans et plus. Tout dépendra aussi de l'adhésion des Français à la vaccination."