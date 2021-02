VIDEO. Stratégie vaccinale contre le Covid-19 : Emmanuel Macron dit "n'importe quoi", accuse Guillaume Peltier

"Quand Emmanuel Macron dit, hier soir, que tout va bien, c'est faux", a estimé mercredi 3 février sur franceinfo Guillaume Peltier, le vice-président délégué des Républicains et député du Loir-et-Cher. Il a réagi à l'intervention mardi soir sur TF1 du président de la République sur la stratégie vaccinale française contre le Covid-19.

Si j'étais à la place d'Emmanuel Macron, je ne ferais pas une politique de court terme, à la petite semaine ou à la petite soirée, intervenant comme ça pour se faire plaisir et pour dire n'importe quoi. Guillaume Peltier à franceinfo

"Gouverner, c'est prévoir", a estimé Guillaume Peltier. "Si on veut s'en sortir, il ne faut pas confiner, il faut vacciner et tout le monde a bien compris malgré les interventions tout en arrogance et en mépris du réel du président de la République que ça ne marche pas."

"C'est raté"

Le député Les Républicains a critiqué le rythme d'administration des vaccins : "Nos centres de vaccination sont vides, les vaccins n'arrivent pas. Le seul travail que nous pouvons demander aujourd'hui à nos fonctionnaires du service public, c'est de rappeler les Français qui ont pris rendez-vous pour reporter les rendez-vous et les chiffres sont terribles."

"On est le 21e pays sur 27 en nombre de citoyens vaccinés, nous sommes le dernier pays sur 27 en nombre de citoyens intégralement vaccinés, c’est-à-dire que seuls 75 000 Français ont reçu les deux doses qui permettent d'être intégralement vacciné et protégé. C'est raté", a poursuivi Guillaume Peltier. [Le député évoque ici le nombre de personnes vaccinées par 100 habitants. Si l'on prend le nombre brut de personnes vaccinées, la France se place à la quatrième place dans l'Union européenne, à la cinquième si l'on compte le Royaume-Uni.]

Commander "directement" des vaccins

"La France n'a pas eu l'audace, la vision souveraine, la capacité d'anticiper comme d'autres l'ont fait", a par ailleurs dénoncé Guillaume Peltier. "Maintenant, il faut qu'on s'y mette tous ensemble, avec transparence", a-t-il suggéré concernant la campagne vaccinale contre le Covid-19.

"On change de stratégie, on commande directement les vaccins, a plaidé le député. On associe dès maintenant toutes les collectivités pour qu'on porte ce combat ensemble et on associe, parce qu'on a un énorme problème d'acheminement et de logistique, les services logistiques des armées qui sont parfaitement compétents pour le faire. Dans tous les territoires, dans tous les départements, qu'on puisse travailler main dans la main avec nos militaires." Les commandes de vaccins sont actuellement centralisées par l'Union européenne avant d'être réparties entre les États membres en fonction de leur population.