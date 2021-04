Invité de Questions politiques sur France Inter et franceinfo dimanche 18 avril, Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, appelle à "changer les priorités vaccinales". "Maintenant que les plus fragiles, à peu près 15 millions de Français, sont vaccinés, je pense qu'il faut changer les priorités vaccinales, avec ceux qui travaillent en première ligne, qui ne télétravaillent pas", quel que soit leur âge, commence Xavier Bertrand.

Cela concerne "les enseignants, le personnel non enseignant présent dans les écoles, les collèges et les lycées, les forces de sécurité et tous ceux qui ne télétravaillent pas", détaille celui s'est déjà déclaré candidat à la présidentielle de 2022. Selon lui, "ils sont plus exposés que les autres, peuvent contaminer plus de personnes. Un chauffeur de taxi est en contact avec beaucoup de monde, la caissière est au contact, les ouvriers également", plaide-t-il.