VIDEO. Covid-19 : un passeport vaccinal "n'a pas de sens" car "on ne sait pas si le vaccin bloque la transmission du virus", explique la Haute autorité de santé

Faut-il mettre en place un passeport vaccinal pour permettre aux vaccinés de pratiquer certaines activités ? Ce n'est pas à l'ordre du jour selon Dominique Le Guludec, présidente de la Haute autorité de santé, invitée de franceinfo mardi 12 janvier. "Nous ne nous sommes pas penchés sur cette question parce que tout bêtement, on ne sait pas si ce vaccin bloque la transmission, ça n'a donc pas de sens, précise-t-elle. Le jour où on le saura, il faudra voir qui et comment. Et ça, ce n'est pas forcément notre mission. L'obligation vaccinale, par exemple, c'est une loi. Ça dépend de la loi."

La question de la transmission du virus pour les personnes vaccinées contre le Covid-19 n'étant pas encore tranchée, Dominique Le Guludec estime qu'il ne faut pas changer la stratégie vaccinale qui consiste à vacciner d'abord les populations âgées et à risque : "On peut vacciner les plus jeunes, mais si ça se trouve ils sont toujours aussi transmetteur, donc ça ne sert à rien. Il faut vacciner ceux qui sont la cible, ceux à qui ils peuvent le donner et qui ont un risque de forme sévère", souligne-t-elle.