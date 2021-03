"Tous les Français volontaires adultes" auront été vaccinés contre le Covid-19 "à la fin de l'été", a déclaré Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée en charge de l'Industrie, mardi 16 mars sur franceinfo, confirmant ainsi une promesse faite par Emmanuel Macron, le 2 février dernier, malgré les aléas des livraisons des vaccins.

Cette promesse "est tenable parce que le vaccin Pfizer-BioNtech est en train de monter fortement en capacité", a-t-elle indiqué. "Nous avons la capacité avec le vaccin Pfizer, avec le vaccin Moderna qui va également continuer à monter en puissance, avec l'apport probablement, en plus petites quantités, des vaccins Janssen et des vaccins Novavax et CurVac, [de vacciner] 30 millions de personnes à la fin du mois de juin et tous les Français volontaires adultes à la fin de l'été", a-t-elle affirmé.

De "25 à 30%" de vaccins Pfizer-BioNtech en plus

Concernant le vaccin Pfizer-BioNtech, les prévisions "sont supérieures à celles qui avaient été initialement prévues au mois de janvier. Nous allons rééquilibrer notre portefeuille de vaccins", a-t-elle expliqué.

Concrètement, "à la fin du mois de juin au total 40 millions de doses de vaccins de Pfizer-BioNtech" seront livrées en France. Initialement, 300 millions de doses de ce vaccin devaient être livrées aux Européens : "Nous avons doublé à 600 millions et 15% des doses sont réservées à la France", a-t-elle indiqué. Une bonne nouvelle qui a permis d'accélérer de "25 à 30%" les livraisons du vaccin Pfizer-BioNtech au premier semestre.