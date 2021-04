"Les Britanniques dépendent quasiment intégralement de nous pour leur politique vaccinale", a souligné vendredi 9 avril sur franceinfo Thierry Breton, commissaire européen en charge de la Task Force vaccins. Ce sont en effet les usines situées sur le sol européen qui fabriquent "l'intégralité des vaccins à ARN-messager" contre le Covid-19.

>> Covid-19 : retrouvez toutes les informations dans notre direct

Thierry Breton est revenu sur les retards de livraison des doses d'AstraZeneca, l'un des quatre vaccins autorisés dans l'Union européenne. "Il faut faire très attention avec toute la politique qui a été faite derrière tout ça", dit le commissaire européen. "La société britannique AstraZeneca a livré l'intégralité de ses doses en Grande-Bretagne, elle n'a livré que 25% de ce qu'elle devait nous livrer en Europe", à savoir 30 millions sur les 120 millions de doses commandées par l'Europe.

D'après Thierry Breton, il n'y avait pourtant "aucune priorité" entre les deux contrats. L'Union européenne a "signé le premier contrat avec AstraZeneca et ensuite le gouvernement britannique a signé le second". Est-ce que l'Europe s'est fait doubler par les Britanniques ? "Je ne sais pas, je ne dis pas ça. Il faudra qu'AstraZeneca s'explique", répond l'ancien ministre français.

Les Britanniques ne doivent pas s'inquiéter

"Si AstraZeneca avait délivré le nombre de doses qui étaient dans le contrat, on serait peut-être même" dans une meilleure situation "que les Britanniques aujourd'hui", estime Thierry Breton. "On a mis maintenant un instrument pour vérifier que les doses qui partent sont légitimes. Mais il ne faut pas que les Britanniques s'inquiètent, on livrera les doses. Mais c'est l'Europe qui le fait et personne d'autre", ajoute-il.

D'après le commissaire européen, ces retards de livraison "ne sont pas non plus dramatiques dans le sens où nous avons une politique vaccinale qui est très diversifiée et où on est en train de rattraper et même de dépasser ce qui s'est passé au premier trimestre."