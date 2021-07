L'obligation de se faire vacciner contre le Covid-19 "n'est pas une mesure de défiance vis-à-vis des soignants", a assuré Martin Hirsch, le directeur général de l’AP-HP (Assistance Publique-Hôpitaux de Paris), mardi 13 juillet sur France Inter. Lundi soir, Emmanuel Macron a annoncé la vaccination obligatoire pour les personnels soignants et non soignants des hôpitaux, cliniques et maisons de retraite, ainsi que pour les professionnels et bénévoles auprès des personnes âgées.

"Quand on est pilote de ligne ou bien de bus, on a des examens de vue pour vérifier qu'on regarde correctement. Quand on est homme politique, on doit faire sa déclaration de patrimoine. Quand on s'occupe de malades, on doit être en mesure de ne pas lui transmettre une maladie", a déclaré Martin Hirsch. "Ça fait partie de la panoplie professionnelle, ce n'est pas une mesure stigmatisante", a-t-il insisté.

Le directeur général de l’AP-HP redoute-t-il de nombreux départs de personnels qui refusent de se faire vacciner contre le Covid-19 ? "J'espère le moins possible, notre objectif, ce sera d'essayer d'atteindre zéro ", a-t-il répondu. "L'hôpital, c'est un peu le reflet de la population générale. Il y aura peut-être des militants anti-vaccins, mais je pense qu'on ne va pas se faire dicter notre santé et notre sécurité par les militants antivax", a-t-il martelé.

"L'ensemble de la communauté hospitalière est concernée" par l'obligation, a rappelé le directeur général de l’AP-HP, y compris "l'administratif" puisque "la personne qui est à l'accueil est en contact des patients". Passé le 15 septembre, les professionnels assujettis à l'obligation -y compris les pompiers- et qui ne sont pas vaccinés recevront des avertissements. S'ils ne sont toujours pas en règle, ils ne pourront plus travailler et ne seront plus payés, avec un possible licenciement à la clé. Les libéraux seront eux interdits d'exercer.

Sur "100 000" personnels de l'AP-HP, "un peu plus de 70% sont vaccinés sans obligation", a indiqué Martin Hirsch. "Environ 95% des médecins, environ deux tiers des infirmières et environ 40% des aides-soignants, brancardiers, agents hospitaliers", sont vaccinés, a-t-il encore détaillé.