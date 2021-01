VIDEO. Covid-19 : Jean Castex présente les nouvelles étapes du plan de vaccination

Des évolutions dans la stratégie pour la campagne de vaccination française. Le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé, jeudi 7 janvier, que les personnes âgées de plus de 75 ans pourront se faire vacciner "à partir de lundi 18 janvier" contre le Covid-19.

Ces vaccinations "se dérouleront dans des centres de vaccination" puisque "un centre par département a déjà été ouvert" soit "100 sur le territoire", a ajouté le Premier ministre. "A partir de lundi il y en aura 300, puis 600 progressivement jusqu'à la fin du mois de janvier", a-t-il ajouté lors de cette conférence de presse.

Autre changement : la vaccination contre le Covid-19 est maintenant ouverte aux personnes handicapées hébergées dans des établissements spécialisés et au membres du personnel âgés de 50 ans et plus qui y travaillent.

Le Premier ministre a indiqué que plus de "45 000 personnes" avaient été vaccinées "au cours des cinq derniers jours".