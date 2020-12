VIDEO. Covid-19 : \"Je ne crois pas à la vaccination obligatoire pour ce vaccin\", dit Emmanuel Macron

"Je ne crois pas à la vaccination obligatoire pour ce vaccin parce que d'abord il faut être très honnête et très transparent : on ne sait pas tout sur ce vaccin comme on ne sait pas tout sur ce virus", a affirmé Emmanuel Macron lors de son entretien avec Brut le 4 décembre. Selon le Président, le travail de conviction doit se faire sur la transparence et non pas par le biais de l'obligation. Au début de son mandat, les vaccins bien connus dont on est habitués ont été rendus obligatoires. "Ça a été un très gros débat démocratique dans notre pays et on était avec des vaccins qu'on connaissait par cœur, on avait des décennies de recul", a précisé Emmanuel Macron.

"On va être obligé, compte tenu de la faible dose et des priorités, d'aller sur des cibles privilégiées."

Emmanuel Macron a rappelé que l'accès au vaccin sera laissé à la population prioritaire. "Donc c'est à un moment donné qu'on va ouvrir à la vaccination pour toute la population et ce moment donné, ça a été précisé hier par le Premier ministre, le ministre et le professeur Fischer, ça va arriver dans une phase, je dirais, après. Là, la première phase, il faut déjà organiser la vaccination des personnes qui ont le plus de risques de développer les formes graves et qui ont le plus de mortalité", a-t-il assuré.