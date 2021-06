On a posé la question à Sandra Lhote-Fernandes de l'association Oxfam France, et à Éric Baseilhac de l'organisation Les Entreprises du Médicament. Elle est pour, il est contre. Voici leurs arguments.

"Lever les brevets, c'est une première étape. C'est l'étape qui permettra d'organiser l'augmentation massive dans la production de vaccins", estime andra Lhote-Fernandes de l'association Oxfam France. Une solution "démago" selon les mots d'Éric Baseilhac de l'organisation Les Entreprises du Médicament. Pour lui, lever les brevets serait comme "piquer une recette à celui qui l'a inventée". Sandra Lhote-Fernandes, elle, n'y voit pas une fin en soi mais plutôt une première étape "qui permet de lever toutes les barrières juridiques à la production des vaccins". Concernant le savoir-faire, elle prône une mutualisation et un transfert des technologies.

Vers un meilleur accès pour les pays pauvres ?

Aussi, pour Sandra Lhote-Fernandes, il est urgent que les pays les plus pauvres aient accès plus facilement aux vaccins. "C'est un niveau d'inégalité qui est dangereux, au-delà de la faute morale, il est dangereux parce que les épidémiologistes du monde entier nous alertent : nous avons un an pour vacciner l'ensemble de la planète, pour atteindre une immunité collective et pouvoir sortir de l’impasse actuelle et vaincre la pandémie du coronavirus", développe-t-elle. De son côté, Éric Baseilhac préfère que les stocks actuels de vaccins soient redistribués. "Il faut que les politiques, c'est pas les labos, là, qui sont en cause, il faut que les politiques puissent les redistribuer vers les pays en développement qui en ont besoin de manière urgente", estime-t-il.