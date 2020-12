Covid-19 : de janvier à juin 2021, voici les trois phases du plan de vaccination envisagé par le gouvernement

Le plan de vaccination se précise. Le Premier ministre a annoncé jeudi 3 décembre qu'un million de personnes seraient vaccinées en janvier notamment dans les Ehpad. A partir de février, près de 14 millions de Français présentant des facteurs de risques liés au coronavirus. "Nous serons prêts pour les premières vaccinations dès que les vaccins seront disponibles", a-t-il poursuivi, ajoutant que le matériel et les équipements logistiques étaient prêt.

"Le déploiement de la vaccination se fera progressivement selon une logique simple : priorité sera donnée aux publics les plus vulnérables au virus et les plus susceptibles de développer des formes graves de la maladie", a dit le Premier ministre lors d'une conférence de presse.

Trois phases jusqu'au printemps

Seront d'abord vaccinées les personnes âgées vivant en établissement médico-social, notamment les Ehpad, et les personnels y travaillant quand ils présentent un risque particulier. Cette phase 1 concernera un million de personnes, "ce qui correspond aux quantités de vaccins qui nous seront livrés au cours du premier mois", a-t-il dit.

La phase 2 concernera quelque 14 millions de personnes présentant un facteur de risque lié à l'âge ou à une pathologie chronique. Elle devrait commencer en février et s'étendra jusqu'au printemps. Enfin, la phase 3 sera celle de l'élargissement aux autres tranches de la population et sera mise en œuvre à partir du printemps.

La vaccination sera gratuite pour tous et le gouvernement a budgété à cette fin 1,5 milliard d'euros dans le budget de la Sécurité sociale pour 2021, a précisé Matignon. Dans la phase grand public, Jean Castex a émis le souhait que le médecin généraliste soit "au cœur du dispositif".