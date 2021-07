Vers des test PCR payants ?

C’est une idée qui fait son chemin dans le débat public. Dérembourser les tests PCR dits de confort. Pour Christian Estrosi l’idée a du sens " ceux qui sont volontaires pour la vaccination et qui ont besoin d’un test ça continuera d’être gratuit. Pour les autres, puisqu’ils sont réfractaires ça sera payant. " Même son de cloche du côté de l’académie Nationale de Médecine, pour qui seul un médecin traitant devrait pouvoir prescrire un test PCR. " Ceux qui se sentent malade, qui pensent peut-être avoir contracté la covid 19 contactent leur médecin, tout cela sera encadré, on arrête de faire tout et n’importe quoi, à se dire qu’importe si ça coûte cher à la société je n’ai pas envie de me faire vacciner ", propose le professeur Yves Buisson

Inciter à la vaccination

Dérembourser pour inciter à la vaccination voilà l’objectif du gouvernement. Une idée qui vise les plus jeunes, souvent moins enclins à la vaccination. " C’est un certain coût, c’est un peu dissuasif 25 à 50 euros pour aller à un évènement ce n’est pas anodin ". Mais rendre payant le test pourrait avoir un effet pervers selon ce pharmacien. " Certaine personne ne vont pas se faire tester et refuser de se faire vacciner ça va poser problème ". Emmanuel Macron prendra positions sur le sujet dans les jours à venir.