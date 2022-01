Variant Omicron : les territoires ruraux en difficultés face à une forte demande de dépistage

Les territoires ruraux n'échappent pas à la montée des cas positifs, et des cas contacts qui en découlent. À Saint-Viaud (Loire-Atlantique), il n'y a qu'une seule pharmacie et certains habitants doivent attendre plusieurs jours avant d'avoir un créneau pour un test antigénique. Pourtant, les cas contacts se multiplient dans la petite commune.



Des dépistages sur sites exigés par les élus ruraux

Le personnel de la pharmacie est dépassé depuis le début de la semaine. "Toute la journée, on est envahis de coups de téléphone, on n'arrive plus à gérer. Plus les personnes qui se présentent spontanément (...) on a une petite équipe de trois personnes donc on je suis très vite saturée", déplore Véronique Gautier, l'une des pharmaciennes.Certaines communes comme Dréfféac (Loire-Atlantique), n'ont même pas la chance d'avoir une pharmacie. Pourtant, la demande de tests explose, tout comme le taux d'incidence, qui a doublé en quelques jours. Les élus ruraux du département ont interpellé les autorités sanitaires, implorant des dépistages sur sites.