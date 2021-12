Variant Omicron : « Le nombre de cas positifs et de cas contacts peut tout faire basculer », met en garde Prisca Thévenot (LREM)

Comment faire pour convaincre les 5,7 millions de Français qui ne sont pas vaccinés ? "Parmi les non-vaccinés, il n’y a pas que des réfractaires. Il y a aussi beaucoup d’indécis. Il faut dialoguer, expliquer et ne pas hésiter à se rapprocher de nos élus locaux et du monde de la médecine", explique Prisca Thévenot, porte-parole LREM, invitée des "4 Vérités" de France 2, mardi 28 décembre.



Interdiction du café debout : " Il s’agit tout simplement de limiter les brassages"

Existe-t-il une vraie crainte d’une flambée des arrêts maladie, d’une désorganisation de la société au mois de janvier ? "Oui bien sûr. Parce que le nombre de cas positifs et de cas contacts peut tout faire basculer", précise la porte-parole de LREM.



À partir de lundi 3 janvier, on ne pourra plus prendre son café debout. "Il s’agit tout simplement de limiter les brassages, ces moments où potentiellement, on peut se contaminer les uns les autres", conclut Prisca Thévenot.