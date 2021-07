Variant Delta : faut-il s'inquiéter pour les voyages en Europe ?

Les restrictions aux frontières peuvent provoquer quelques inquiétudes alors que le variant Delta est de plus en plus présent en Europe. Le journaliste Simon Ricottier répond à quelques questions sur le plateau du journal de 13 heures de France 2 pour les Français qui ont prévu de voyager en Europe.

Peu d'inquiétudes à avoir si vous devez partir en vacances en Europe. Malgré la montée du variant Delta, les 27 pays de l'Union Européenne ont adopté des principes communs à mettre en œuvre seulement si la situation se dégrade. "Si la France veut tout de même prendre des mesures elle s'est engagée à prévenir la Commission Européenne et les 26 autres Etats membres 48 heures à l'avance pour qu'elles soient discutées et validées", explique le journaliste Simon Ricottier sur le plateau du journal de 13 heures de France 2.

Le pass sanitaire permet de voyager tranquillement

Le pass sanitaire en vigueur permet de partir en vacances l'esprit tranquille car il fournit la preuve d'un test négatif, d'une vaccination ou d'une guérison du COVID-19. "Il vous permet de passer d'un pays à l'autre sans avoir à subir une quarantaine. Il est reconnu dans tous les pays de l'Union Européenne et dans six autres pays : Andorre, l'Islande, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège et la Suisse", reprend le journaliste France Télévision. Le fonctionnement de ce pass sanitaire est simple, c'est un QR Code à présenter à la police aux frontières et un voyant vert s'allume si vous pouvez entrer dans le pays. Dans le cas inverse, le voyant est rouge.