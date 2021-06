Variant Delta du Covid-19 : un nouveau foyer dans les Landes

23 résidents d'un Ehpad de Pontonx-sur-l'Adour (Landes) ont été testés positifs au Covid-19, soit plus d'un tiers des personne hébergées, six membres du personnel. "Les 23 résidents sont touchés par le variant Delta, et trois personnels sur six également", a expliqué Sarah Gonzalez, directrice de l'Ehpad. Alors que la carte de France des cas de Covid-19 est passée au vert, le département des Landes, qui a vu son taux d'incidence remonter, inquiète les autorités.

Vacciner et dépister

Même si l'épidémie continue de décroître, le variant Delta gagne du terrain. "En France, ce variant représente entre 9 et 10 % des contaminations sur le territoires national", a déclaré mercredi 23 juin en conseil des ministres le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Plusieurs clusters ont également été repérés dans le Bas-Rhin. Peut-on craindre une quatrième vague ? Samuel Alizon, directeur de recherche au CNRS, évoque sur "une remontée de l'épidémie vers la fin du mois d'août". "Avec une couverture vaccinale de 75 % à la mi-août, à ce moment-là normalement on devrait pouvoir absorber la vague épidémique sans trop de souci", estime toutefois ce dernier. Outre la vaccination, le dépistage reste une arme efficace dans la lutte contre les variants.

Parmi nos sources :

- Etude Samuel Alizon : Rapid spread of the SARS-CoV-2 δ variant in the area of Paris (France) in June 2021

- Samuel Alizon, directeur de Recherche au CNRS affecté au laboratoire MIVEGEC à Montpellier

- Taux d'incidence par département : CovidTracker

- Taux d'incidence Landes : Geodes / Santé Publique France



- Etude sur l'évolution de la part du variant delta du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC)



- Rapport Public Health England



Liste non exhaustive.