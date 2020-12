Vaccins : le gouvernement joue la transparence pour convaincre

Comment convaincre les Français de se faire vacciner contre le Covid-19 ? Le "monsieur vaccin" du gouvernement, le professeur Alain Fischer, parle de "contrat de confiance" avec la population. Le docteur Damien Mascret, médecin et journaliste France Télévisions, explique sur le plateau du 19/20 en quoi consiste la stratégie du gouvernement pour faire adhérer les Français à ces nouveaux vaccins.

Le médecin généraliste, allié des familles et du gouvernement

"Le professeur Fischer a joué la transparence, explique-t-il. Ce sont des nouveaux vaccins, il ne l’a pas caché, certains ont de nouvelles méthodes, il n’a pas caché non plus qu’on ne savait pas tout, notamment si ça réduisait la transmission, et qu’on ne le saurait pas avant plusieurs mois", note le journaliste et médecin. Le gouvernement a l’intention de travailler en proximité avec un acteur de terrain, le principal allié des familles et du gouvernement, le médecin généraliste. Il est celui qui conseille et rassure la population, sait comment expliquer les choses, et respecte le choix de ses patients.