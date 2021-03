Vaccins contre le Covid-19 : quelles sont leurs spécificités ?

L’Agence européenne des médicaments doit rendre, jeudi 11 mars, sa décision concernant la demande d’autorisation du vaccin contre le Covid-19 du laboratoire américain Johnson & Johnson. Le premier vaccin arrivé sur le marché français est celui de l’alliance Pfizer/BioNTech, destiné aux personnes de plus de 75 ans et efficace à 95 %, à condition de recevoir les deux doses. Ce sérum présente toutefois un inconvénient : ses modalités de conservation, entre -60 et -80 °C. "Trois millions de personnes l’ont déjà expérimenté en France", précise le journaliste de France Télévisions, Jean Chamoulaud, sur le plateau du 8 Heures de France 2.

Une nouvelle version du vaccin Moderna prévue

Vient ensuite le vaccin de Moderna, qui s’adresse également aux plus de 75 ans, mais aussi aux personnes vulnérables de plus de 65 ans. D’ici la fin avril, neuf millions de doses auront été livrées sur le sol français. "Il est efficace contre le variant anglais, mais pas contre le Sud-Africain, c’est pourquoi une nouvelle version devrait arriver chez nous", précise Jean Chamoulaud. Le vaccin d’AstraZeneca est enfin le plus pratique, car il s’adresse à toutes les tranches d’âge et est plus facile à conserver que celui de Pfizer. Il peut toutefois provoquer des effets secondaires comme des maux de tête ou de la fièvre.

Le JT

Les autres sujets du JT