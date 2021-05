Vaccins contre le Covid-19 : lever les brevets est une "priorité" selon Cécile Duflot car "il faut vacciner tout le monde et le plus vite possible"

Le gouvernement américain a annoncé, par la voix du président Joe Biden, être favorable à la levée des protections de propriété intellectuelle pour les vaccins contre le Covid-19, mercredi 5 mai.

"Oui, les scientifiques le disent, il faut vacciner tout le monde, et le plus vite possible. Pour sauver des vies, d'abord, mais aussi pour éviter que le virus ne mute et ne crée des variants qui seront résistants aux vaccins", a estimé, jeudi 6 mai sur franceinfo canal 27, Cécile Duflot. "C'est une priorité, et pour ça, il faut lever les brevets. Joe Biden s'est engagé, la Nouvelle-Zélande aussi", a continué l'ex-ministre de l'Ecologie de François Hollande, aujourd'hui directrice générale d'Oxfam France.

"En Inde, c'est une véritable catastrophe sanitaire et humanitaire qui est en cours. (…) C'est ce pays qui a le premier déposé, avec l'Afrique du Sud, une demande de levée des brevets à l'OMC [Organisation mondiale du commerce]. (…) Il faut absolument aller dans le sens de ce qu'a annoncé Joe Biden."