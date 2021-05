Vaccins contre le Covid-19 : le jackpot pour Pfizer ou Moderna ?

Vrai ou fake ? Quand les gens parlent de vaccins contre le Covid-19, ils dénoncent souvent les laboratoires pharmaceutiques qui s'en mettent plein les poches. Six mois après les premières vaccinations, où en est-on ?

Le chiffre d'affaires généré par le vaccin contre le Covid-19 rien qu'au premier trimestre 2021 est de 3,5 milliards de dollars pour Pfizer, secteur le plus rentable. Pour Moderna, qui était encore une start-up il y a un an, c'est 1,75 milliard de dollars en seulement trois mois. Moderna est aujourd'hui le symbole de l'enrichissement grâce au vaccin. Son PDG, le Français Stéphane Bancel, est devenu milliardaire, tout comme quatre autres personnes, partenaires ou investisseurs de Moderna. "Aussi bien Pfizer et Moderna ont très clairement annoncé qu'ils étaient là pour faire des profits", assure Nathalie Coutinet, enseignante chercheuse à la Sorbonne Paris Nord.

AstraZeneca et Janssen plus éthique ?

Mais ce n'est pas le cas pour tous les laboratoires. AstraZeneca et Johnson & Johnson ont une autre politique. Ils assurent ne pas faire de profits et vendre leur dose à prix coûtant dans un premier temps. Le vaccin d'AstraZeneca a d'ailleurs généré beaucoup moins d'argent : 275 millions de dollars début 2021. Tous les laboratoires ne se sont pas beaucoup enrichis avec le coronavirus. Mais pour Pfizer et Moderna, c'est le jackpot.