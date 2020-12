Vaccination contre le coronavirus : "L'important, c'est la transparence totale", selon le Pr Fontanet

Le Pr Arnaud Fontanet, invité du 23h jeudi 3 décembre, se réjouit qu'Alain Fischer soit le "monsieur vaccin" du gouvernement. "C'est quelqu'un de remarquable sur le plan scientifique et humain", commente l'épidémiologiste.

Sur la confiance par rapport aux vaccins, Arnaud Fontanet "pense qu'il est tout à fait légitime de se poser des questions" et tente de rassurer : "La phase d'expérimentation chez l'homme n'a pas été raccourcie. On a testé en phase 3 plus de 60 000 personnes. On a encore peu de recul. Il faut attendre deux mois pour voir apparaître les effets indésirables, mais au moment où les vaccins seront déployés, début janvier, on aura ce recul".

Un seul accident grave

"L'important c'est la transparence totale", insiste-t-il. "Pour les vaccins de Pfizer et Moderna, il n'y a pas eu d'effets indésirables graves. Il y a eu une personne qui a fait une paralysie partielle avec celui d'AstraZeneca. Ce sont des choses qu'on voit avec tous les vaccins", assure Arnaud Fontanet.