Vaccin contre le Covid-19 : les 12-18 ans intègreront la campagne le 15 juin

C'est un nouveau coup d'accélérateur dans la campagne de vaccination. L'après-midi du mercredi 2 juin, Emmanuel Macron a annoncé l'ouverture de la vaccination aux 12-18 ans. "Nous avons décidé, à partir du 15 juin, d'ouvrir la vaccination aux plus jeunes, et d'aller se faire vacciner dans des conditions de bonne information et de consentement des parents et des familles", a déclaré le chef de l'État. Une étape cruciale pour atteindre l'immunité collective plus rapidement. Avant l'été, la barre des 30 millions de français vaccinés sera franchie.

Sur les traces des États-Unis et de l'Allemagne

Pourquoi ce timing ? "À l'Élysée, on explique que tous les voyants sont au vert. Les doses sont là, la Haute Autorité de la Santé a donné son accord. Il n'y a plus de raison d'attendre pour vacciner les 12-18 ans", explique la journaliste Anne Bourse en direct de Saint-Cicq-Lapopie (Lot). La France ne sera pas la première, puisque les États-Unis vaccinent déjà les jeunes. L'Allemagne commencera elle la semaine prochaine.