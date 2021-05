Vaccin contre le Covid-19 : la première dose efficace contre les symptômes de Covid long ?

La première dose de vaccin contre le Covid-19 pourrait soulager les personnes atteintes du Covid "long". "Ça reste à confirmer, mais on s'est aperçu que certaines personnes qui avaient des symptômes prolongés, au-delà de trois mois après l'infection, s'amélioraient quand ils recevaient une première dose, explique le médecin et journaliste Damien Mascret, présent sur le plateau du 20 Heures, mercredi 12 avril. Le plus souvent, un malade du Covid-19 subit en effet une inflammation brève, puis guérit. Dans certains cas cependant, l'inflammation se prolonge et se stabilise sur la durée. Cela pourrait être dû à une persistance virale, qu'une dose de vaccin pourrait éliminer... et donc éliminer les symptômes.



E liminer les auto-anticorps

La deuxième hypothèse, c'est l'immunité. Dans certains cas, on pourrait produire des auto-anticorps. "Le système se dérègle un petit peu, et ils pourraient attaquer nos organes, notre cœur, nos poumons. En faisant cette fameuse dose, on réinitialise le système immunitaire, et les symptômes disparaîtraient, tout ça reste à confirmer", conclut Damien Mascret.