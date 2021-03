Vaccination contre le Covid-19 : à Marseille, Michèle Rubirola espère pouvoir utiliser le stade Vélodrome "dès lundi"

Ce vaccinodrome sera en activité dès que la ville de Marseille aura les doses suffisantes. Y auront accès les personnes de plus de 75 ans et celles de 50 à 75 ans atteintes de comorbidités.

"On se met en ordre de marche" pour "ouvrir dès que possible", a assuré jeudi 11 mars sur France Bleu Provence Michèle Rubirola, première adjointe à la mairie de Marseille, alors que le stade Vélodrome va être transformé en centre de vaccination contre le coronavirus Covid-19 dans les prochains jours. "On se met en condition de l'ouvrir dès lundi, mardi, mercredi, jeudi", dit-elle.

C'est un gros travail d'équipement, de préparation des espaces, électricité, informatique. Tout ce travail de préparation sera fait pour ouvrir dès que possible, dès que l'on aura les doses. Michèle Rubirola à franceinfo

"On va pouvoir adapter notre capacité d’intervention puisque c'est un espace très large. On va commencer à armer trois lignes, puis quatre lignes, cinq lignes, six lignes. On pourra aller jusqu'à huit à dix lignes au stade Vélodrome", affirme-t-elle. Ce vaccinodrome sera en activité dès que la ville de Marseille aura les doses suffisantes : "Il y a déjà eu une augmentation de doses vaccinales qui ont été fournies au niveau local", mais "le stade Vélodrome, on ne doit pas l'ouvrir pour faire 312 [vaccinations] par jour. On va commencer par 500. Et puis après, nous comptons monter en puissance, 1 000, jusqu'à 1 500. Tout ce qu'il faut, c'est vacciner le maximum de Marseillaises et de Marseillais pour pouvoir sortir de cette crise sanitaire", a-t-elle affirmé.

Selon les recommandations du ministère de la Santé, ce sont les personnes de plus de 75 ans et celles de 50 à 75 ans atteintes de comorbidités qui auront accès au vaccinodrome : "Les patients prendront rendez-vous", indique la première adjointe.