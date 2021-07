Vaccination : que sait-on de la troisième dose envisagée pour certaines personnes ?

Au lendemain des annonces d'Emmanuel Macron, quelques points restent encore à éclaircir. Quid notamment de la troisième dose de vaccin contre le coronavirus que certaines personnes devront se faire injecter ? "Ça n'a pas encore été précisé, mais si on regarde l'avis du Conseil scientifique, on pense que ça va concerner les personnes âgées de plus de 80 ans, qu'elles soient en Ehpad ou à domicile, et puis aussi les immunodéprimés au sens large", explique en plateau Damien Mascret.

Une deuxième dose envisagée pour ceux qui ont eu le Covid-19 ?

Qu'en est-il des personnes qui n'ont eu qu'une dose parce qu'elles avaient déjà contracté le Covid-19 précédemment ? Devront-elles se faire vacciner une seconde fois ? "Ce n'est pas l'avis des immunologistes. Sur le plan immunologique, on s'aperçoit que la meilleure protection c'est si vous avez eu une infection par le Covid-19 et une dose de vaccin. C'est supérieur même à deux doses de vaccin. Par contre, attention. Si vous avez eu une infection, mais n'avez pas encore reçu votre première dose, il faut le faire parce que là, ce n'est pas suffisant."