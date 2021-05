Vaccination pour tous : prise de rendez-vous, deuxième dose, toutes les réponses à vos questions

L’ouverture de la vaccination à tous les Français de plus de 18 ans, lundi 31 mai, a entraîné un engouement fort parmi la population. Elle suscite aussi des questions légitimes, à commencer par la prise de rendez-vous. Il est possible de s’inscrire sur www.sante.fr ou sur des sites de plateformes spécialisées, comme Doctolib par exemple. En cas de difficultés sur Internet, les Français peuvent obtenir un créneau au 0 800 009 110 ou contacter directement leur médecin ou leur pharmacien, s’ils administrent le vaccin Moderna.



Des délais rallongés

En général, les candidats doivent patienter neuf jours avant d’obtenir un rendez-vous. Toutefois, les délais risquent d’être allongés avec le nouvel élargissement. Certains centres prennent les devants et s’organisent en avance. Le centre de vaccination Paris La Défense Arena, situé à Nanterre (Hauts-de-Seine), devrait ainsi doubler sa capacité dès la semaine prochaine, révèle son directeur, Alexandre Agogué. "On va passer de 100 000 à plus de 20 000 vaccinations pour répondre aux besoins des nouvelles éligibilités", précise-t-il. En outre, les Français sont censés recevoir leurs deux doses de vaccin au même endroit. Mais, à l’approche de l’été, certains lieux touristiques vont de toute évidence recevoir plus de doses, pour permettre une éventuelle deuxième injection sur le lieu de vacances.

Parmi nos sources :

- Direction générale de la santé

- Doctolib