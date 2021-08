Vaccination obligatoire : l'infectiologue Karine Lacombe conseille d'attendre "au moins jusqu'à Noël"

Avant de rendre la vaccination obligatoire, il faut attendre "au moins jusqu'à Noël", estime sur franceinfo jeudi 12 août Karine Lacombe, infectiologue, cheffe du service des maladies infectieuses à l’hôpital Saint-Antoine à Paris.

Mettre en place "des actions de proximité"

"Je ne suis favorable à une vaccination obligatoire que quand on en arrive à la dernière extrémité. Si vraiment on n'arrive pas à obtenir une couverture vaccinale suffisante." En attendant jusqu'à Noël, "cela nous laisse le temps de mettre en place toutes les actions de proximité qu'on n'a pas eu le temps de mettre en place cet été parce qu'il a fallu agir dans l'urgence et essayer de gagner la course contre la montre contre le variant Delta."