Vaccination : les soignants de plus de 50 ans vaccinés dès lundi 4 janvier

Face aux critiques, le gouvernement a décidé de revoir la cadence des vaccinations. Lors de ses vœux adressés aux Français, jeudi 31 décembre, le président de la République a lui-même critiqué cette lenteur : "Je ne laisserai pas davantage, pour de mauvaises raisons, une lenteur injustifiée s'installer." Plus tôt, Olivier Véran, ministre de la Santé, a annoncé que les soignants de plus de 50 ans seront vaccinés dès la semaine prochaine et non courant février.



Ne pas reproduire l'erreur de 2010

En direct de l'Elysée, le journaliste Thierry Curtet analyse le virage pris par le gouvernement : "La stratégie choisie par Olivier Véran n'était pas comprise. Si le ministre de la Santé avait choisi de démarrer lentement, c'était pour laisser aux plus sceptiques des Français le temps de s'approprier cette idée vaccinale, mais également pour éviter l'erreur de 2010 au moment de la grippe H1N1. On avait mobilisé des dizaines de gymnases restés totalement vide."

