Vaccination : faut-il élargir la vaccination à d'autres secteurs ?

Alors que certains secteurs comme la grande distribution ou encore l'enseignement ne peuvent recourir au télétravail, Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, estime qu'il est nécessaire de leur élargir la priorité de vaccination contre le Covid-19. En France, 750 000 salariés travaillent dans la grande distribution et 870 000 dans l'enseignement. Certains représentants du monde de l'enseignement seraient soulagés à l'idée de bénéficier d'une priorité à la vaccination.

Pas de changement en vue

"Pour l'instant, les études faites en France et à l'international disent que les enseignants ne sont pas plus à risque que des personnes du même âge et du même sexe en population générale qui font d'autres métiers", estime le Professeur Arnaud Fontanet, épidémiologiste et membre du conseil scientifique Covid-19. Il précise toutefois que le variant anglais pourrait changer la donne. Le ministère de la Santé indique dimanche 21 mars qu'il n'est "pas à l'ordre du jour" d'élargir la vaccination.