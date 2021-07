Vaccination : des jeunes se laissent convaincre dans le Var

Depuis quelques jours, le centre de vaccination de l'hôpital de Fréjus (Var) observe un regain de fréquentation, notamment auprès des jeunes. "On a eu une augmentation de rendez-vous sur ces derniers jours, on peut dire qu'on a même augmenté par deux le nombre de rendez-vous de première injection", explique Mathieu Blanc, directeur adjoint du centre hospitalier. "On ne sait pas si ça va être gratuit de se faire tester prochainement, donc ça va être beaucoup plus simple que de se faire tester à chaque fois", explique un jeune.



Des restrictions maintenues par la préfecture

Dans le Var, 20 des 25 cas de Covid-19 dépistés mercredi 7 juillet sont positifs au variant Delta, soit près de 80%. À Saint-Raphaël (Var), tous ne sont pas convaincus par la vaccination. "Je préfère attendre avant de me faire vacciner, pour voir un peu plus à long terme ce que ça fait chez les autres personnes", explique une vacancière. Le Var est l'une des destinations privilégiées des Français, le préfet a maintenu des restrictions comme le port du masque en extérieur dans certaines zones et la limitation de la consommation d'alcool sur la voie publique.