Vaccination des 12-15 ans contre le Covid-19 : "L'un des outils pour revenir à une vie normale", estime le pédiatre Robert Cohen

Le pédiatre Robert Cohen a salué vendredi 28 mai sur franceinfo "un pas nécessaire", après que l'Agence européenne des médicaments a approuvé l'utilisation du vaccin anti-Covid Pfizer/BioNTech pour les 12-15 ans. Selon lui, c'est "l'un des outils pour revenir à une vie normale".

franceinfo : C'est un premier pas important selon vous ?

Robert Cohen : Oui, c'est un pas nécessaire. Maintenant il faut aller plus loin. Est-ce qu'on va le recommander ? Comment on va le recommander ? A quelle période ces adolescents seront-ils vaccinés ? Ce sont toutes ces questions qui se posent et qui dépendent de chaque Etat et non plus de l'Agence européenne.

"Cela leur permettra, comme les adultes, de pouvoir limiter les gestes barrières et revenir à une vie normale." Robert Cohen à franceinfo

Pourquoi cette tranche d'âge des 12-15 ans ?

Parce que depuis le début de la pandémie, on s'est aperçu que ces enfants étaient plus souvent infectés que les plus petits, et qu'ils étaient plus transmetteurs de la maladie. Ceci a conduit à ce que les mesures prises dans les collèges et les lycées soient plus rigoureuses que celles qui ont été prises dans les écoles. On a recommandé beaucoup de demi-classes, d'enseignement à distance, et tout ça fait que ces enfants ont encore plus souffert de la pandémie et des conséquences indirectes de la pandémie que les plus jeunes. On ne se voit pas partir une deuxième année avec des restrictions aussi fortes dans les collèges et les lycées. Donc un des outils pour revenir à une vie normale c'est de passer par la vaccination des adolescents.

Peut-on craindre des effets secondaires de ce vaccin pour les adolescents ?

L'autorisation de mise sur le marché a été accordée sur la base d'une étude comportant 2 200 patients. Là, maintenant, cette vaccination des adolescents a commencé aux Etats-Unis et au Canada. Des centaines de milliers d'adolescents vont être vaccinés avant que nous en France ne soyons en mesure de vacciner les adolescents. On aura encore plus de données sur la sécurité, qui est le point essentiel, d'ici la rentrée scolaire. D'ici là, il faudra organiser correctement la vaccination des adolescents parce que ce n'est pas si simple que cela. Il faudra bien s'organiser pour pouvoir toucher cette population, pour pouvoir la protéger et pour avoir un effet de groupe suffisamment fort.