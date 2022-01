Vaccination : de nouvelles règles pour les enfants

Pour Alexia, 7 ans, c’est le jour du vaccin. Et dans le centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux (Nord), vendredi 7 janvier, on lui a prévu une drôle de monture pour se rendre à la piqûre. Presque une simple formalité, Alexia n’a pas tremblé ni pleuré, elle a même droit à un diplôme du courage. Elle est désormais vaccinée contre la Covid-19, comme sa sœur Morgane. "C’était naturel de les protéger et de protéger les autres, surtout", déclare la maman.

39 enfants inscrits

Ces voiturettes électriques resteront à la disposition de tous les enfants qui viendront se faire vacciner dans cet hôpital. "Nous avons lancé une plage d’inscription, il y a une quinzaine de jours et nous avons aujourd’hui 39 enfants qui se sont inscrits", se félicite Michel Thumerelle, le directeur de l’hôpital de Saint-Amand. C’était le premier jour ouvert aux enfants de 5 à 11 ans. Chaque mercredi leur sera désormais exclusivement dédié.