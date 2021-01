Vaccination contre le Covid-19 : une mairie de la Vienne se charge du rendez-vous et du transport

A Chenevelles (Vienne), beaucoup attendent la vaccination contre le Covid-19 avec impatience, mais difficile de prendre rendez-vous quand on n’a ni Internet ni moyen de locomotion. Le maire a décidé de faciliter les démarches des personnes âgées.

La mairie se charge de tout

“J‘ai proposé aux maires ruraux et aux habitants de recenser les habitants de plus de 75 ans qui souhaitaient se faire vacciner afin de leur proposer que les prises de rendez-vous se fassent en mairie, par les secrétaires de mairie ou par des élus, et puis qu’ensuite on se propose de véhiculer les personnes qui n’ont pas de moyen de locomotion” jusqu’au centre de vaccination, a expliqué Cyril Cibert (PS).

Une habitante est emballée : “Je viendrai à la mairie pour prendre rendez-vous, car je n’ai pas Internet”. La commune située près de Poitiers a déjà recensé une dizaine de personnes intéressées par ce dispositif.

