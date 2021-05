Vaccination contre le Covid-19 : une importante hausse du nombre de rendez-vous

La campagne de vaccination contre le Covid-19 s'accélère et le nombre de rendez-vous tend à augmenter en France. On assiste à une explosion depuis plusieurs jours.

Dans la commune de Vélizy-Villacoublay, dans les Yvelines, le centre de vaccination contre le Covid-19 bat depuis quelques jours des records de fréquentation. Pfizer ou Moderna : les infirmières du centre vont administrer près de 3 000 doses du vaccin contre le Covid-19 cette semaine, soit 1 000 de plus que la semaine dernière. "Là, depuis la moitié de la semaine dernière, une nette augmentation du nombre de patients avec une bonne accélération de la livraison des doses aussi, donc parfait", se réjouit une infirmière.

Une grande hausse du nombre de rendez-vous



En France, le nombre de rendez-vous a bondi cette semaine : +60% selon la principale plateforme de réservation. Avec l'élargissement de la vaccination aux plus de 18 ans avec comorbidités, les patients sont plus jeunes. Nombreux sont ceux qui ont immédiatement réservé leur créneau. "J'attendais en fait, et dès que j'ai vu que j'étais éligible, je suis venu", explique un patient.