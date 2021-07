Vaccination contre le Covid-19 : où en est la France ?

Les prises de rendez-vous pour une première injection de vaccin contre le Covid-19 ont augmenté de 40% lundi 5 juillet. À ce jour, un peu plus d'un Français sur deux a reçu au moins une dose de vaccin, soit 52% de la population. "Et si on considère la population adulte de plus de 18 ans, c'est 64% qui ont reçu au moins une dose. 47% des adultes sont même complètement vaccinés", explique le journaliste Ambroise Bouleis, en direct sur le plateau du 20 Heures de France 2, mercredi 7 juillet.

Les septuagénaires sont les plus vaccinés

Toutefois, la situation diffère selon les classes d'âge. "Les mineurs sont très peu vaccinés, même si la vaccination est ouverte depuis peu aux 12-17 ans. 16% d'entre eux ont reçu une première dose", poursuit le journaliste. Chez les 18-29 ans, ce chiffre s'élève à 45%, "mais moitié moins ont reçu les deux doses", précise Ambroise Bouleis. Par ailleurs, les septuagénaires sont les plus vaccinés ; 90% ont reçu une première dose de vaccin. Les plus de 80 ans, bien que plus prioritaires, sont en revanche "moins vaccinés que leurs cadets : 80% ont reçu une dose." Selon Santé publique France, ce phénomène s'explique : la prise de rendez-vous sur internet et les déplacements vers les centres de vaccination sont en effet difficiles pour les plus âgés.

