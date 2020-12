Vaccination contre le Covid-19 : "On pourrait aller plus vite" dans le calendrier, estime un médecin généraliste

Une centaine de Français a été vaccinée contre le Covid-19 depuis dimanche 27 décembre, date de la première vaccination."On pourrait aller plus vite" dans le calendrier vaccinal et élargir les publics ciblés par le vaccin, a estimé mercredi sur franceinfo Michaël Rochoy, médecin généraliste à Outreau (Pas-de-Calais) et membre du collectif Du côté de la science. "Si on veut faire du chiffre" explique le médecin, il faudra aussi "déléguer la tâche aux pharmaciens" dans les semaines à venir.

franceinfo : Que pensez-vous du calendrier vaccinal et du rythme des vaccinations ?

Michaël Rochoy : On pourrait aller plus vite, comme le font d'autres pays européens. Ce qui est important c'est de se préparer. Dans les Ehpad, la situation est beaucoup plus simple que dans les cabinets de médecins généralistes, qui seront mobilisés dans les prochaines semaines.

Le gouvernement assume cet écart avec l'Allemagne ou le Royaume-Uni, qui a démarré sa campagne plus tôt. Est-ce la bonne stratégie ?

C'est avant tout un problème de communication. Je pense que la France s'est mal préparée. Je pense que tout le monde pourrait entendre qu'il y a de l'impréparation de la part des autorités, impréparation liée au calendrier vaccinal.

"Dire qu'on fait exprès d'aller lentement car c'est mieux, c'est tout simplement un mensonge." Michaël Rochoy à franceinfo

Si on veut faire du chiffre, il faut déployer les vaccins sur le territoire. Il faut se baser sur là où il y a le plus de risques : vacciner le personnel des unités Covid, davantage que certaines Ehpad ou il n'y a eu aucun cas.

Peut-on accélerer la cadence avec un seul vaccin disponible, celui de Pfizer-BioNTech ?

La semaine du 11 janvier, la campagne s'accélèrera véritablement en France. C'est aussi à ce moment-là que l'Agence européenne des médicaments va se prononcer au sujet du vaccin Moderna, le 12 janvier. Les vaccins AstraZeneca [choisi au Royaume-Uni] et celui de Sanofi, fin 2021, feront qu'on aura dans l'avenir de plus en plus de possibilités. Il faudrait aussi élargir les lieux de vaccination : si on ne vaccine qu'avec les médecins généralistes, cela va être très compliqué. Les statistiques montrent que 40 heures de vaccination seraient nécessaires à chaque médecin, à raison de cinq vaccins par minute. Il faut déléguer la tâche aux pharmaciens.