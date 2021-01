Vaccination contre le Covid-19 : l’État va-t-il réussir à remplir ses objectifs ?

La campagne de vaccination contre le coronavirus en France continue de s’organiser. Malgré un retard de livraison des doses de vaccin, le gouvernement espère qu’il y aura déjà "à peu près quatre millions de Français qui seront vaccinés fin février. Puis ensuite, neuf millions fin mars et le point important c’est fin avril : 20 millions. (...) Ça veut dire qu’on aura réussi à couvrir toute la population des personnes les plus vulnérables", décrypte le journaliste et médecin Damien Mascret.

Un objectif ambitieux

L’un des objectifs du gouvernement reste de vacciner presque toute la population d’ici à l’été 2021. "C’est vrai que ça parait ambitieux", estime Damien Mascret. "Il faudrait tous les jours vacciner au moins 460 000 personnes pour dépasser l’immunité collective parce qu’il faudrait vacciner 52 millions de Français, tous les adultes, pour cette fois-ci mettre un coup d’arrêt définitif à l’épidémie."