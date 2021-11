Vaccination contre le Covid-19 : le vaccin Moderna déconseillé pour les moins de 30 ans

Alors que la troisième dose est actuellement appliquée et conseillée à des millions de Français, la Haute autorité de santé conseille de ne pas utiliser le vaccin Moderna chez les individus de moins de 30 ans. "Le groupement d'intérêt scientifique Epi-phare, le regroupement de l'agence du médicament et de l'assurance-maladie, vient de publier des nouvelles données. [...] Elles concernent les moins de 50 ans qui ont été vaccinés soit par Pfizer, soit par Moderna", annonce le Dr Damien Mascret. Parmi les effets indésirables notés : des myocardites et des péricardites.





Une demi-dose de Moderna chez les plus de 30 ans





Les risques de péricardites sont beaucoup plus élevés chez les jeunes de 12 à 29 ans ayant été vaccinés avec des doses de Moderna plutôt que par le vaccin Pfizer : il est multiplié par 3 ou 4 avec Pfizer, contre 15 à 28 pour Moderna. Le vaccin Moderna pourrait donc être utilisé uniquement chez les individus de plus de 30 ans lors du rappel, mais uniquement avec une demi-dose. Les autres patients devraient plutôt recevoir une dose du vaccin Pfizer.