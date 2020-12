Vaccination contre le Covid-19 : le gouvernement change de stratégie

C’est un changement de stratégie. "Olivier Véran, ce soir, a entendu tous les messages qui arrivaient de toutes parts, des messages d’alerte", commente Damien Mascret, médecin et journaliste pour France Télévisions, sur le plateau du 19/20, jeudi 31 décembre. En effet, "toute une moitié du territoire" était déjà en alerte renforcée avant les fêtes. Par ailleurs, "on a l’Académie de médecine qui, ce matin-même, rappelait encore qu’il y avait une extrême prudence du gouvernement, et accusait même le gouvernement de manquer de détermination", ajoute Damien Mascret.

Deux changements majeurs ont donc été annoncés par le ministre de la Santé. Le premier concerne les soignants à partir de 50 ans, qui "dès lundi, pourront aller dans des centres de vaccination se faire vacciner". Par conséquent, "les personnes qui devaient arriver fin février pour la vaccination, l’étape 2, vont être avancées avant début février", précise le médecin.

