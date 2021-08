Vaccination contre le Covid-19 : Israël rend la troisième dose de vaccin accessible à partir de 12 ans

La campagne de doses de rappel a été lancée fin juillet dans le pays, et s'est progressivement élargie à un public de plus en plus jeune.

Alors que les troisièmes doses de vaccins contre le Covid-19 ne sont pas encore administrées en France, la campagne est très avancée en Israël. Ces doses de rappels sont désormais accessibles à partir de 12 ans, et donc à tous les Israéliens pour qui les vaccins sont autorisés, a annoncé le pays dimanche 29 août.

L'Etat hébreu avait lancé fin juillet une campagne pour permettre aux personnes âgées de 60 ans et plus de se faire injecter une troisième dose de vaccin. Il a depuis progressivement abaissé l'âge minimal d'accès. Plus de 5,4 millions de personnes ont reçu deux doses de vaccin en Israël, soit 58% de la population, et plus de 1,9 million une troisième.

Pour bénéficier de cette troisième injection, les Israéliens doivent attendre "que 5 mois se soient écoulés depuis l'injection de la seconde dose".

L'Organisation mondiale de la Santé avait appelé à un moratoire sur ces troisièmes doses, afin de laisser plus de vaccins aux pays pauvres où le taux de vaccination reste faible. Le Premier ministre israélien Naftali Bennett avait rétorqué que l'administration de ces doses en Israël, pays de neuf millions d'habitants, n'affecterait pas les stocks mondiaux et permettrait de tester l'efficacité de ces doses de rappel.